三星5年投资3560亿美元 盼成半导体等产业领头羊

（法新社首尔24日电） 韩国三星集团（Samsung Group）今天公布未来5年斥资3560亿美元钜额投资蓝图，志在成为从半导体到生物制药等广泛领域的领头羊。

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三星集团新的5年投资金额较过去5年增加逾1/3。 三星集团是韩国最大财团，整体营业收入相当于韩国国内生产毛额（GDP）的1/5。三星集团的招牌子公司三星电子（Samsung Electronics）是全世界最大的智慧型手机制造商。

三星集团发表声明指出，这项投资计画将替「策略业务带来长期成长，并有助强化重要技术的全球产业生态系统。」

声明并指出，这项投资计画预计至2026年将创造8万个新就业机会，「主要在半导体和生物制药等核心产业」。

声明也指出，这项投资计画将「推动3奈米（N3）制程量产」，3奈米制程是进一步缩小半导体尺寸、并提高运算能力的最新科技。 新计画也将大笔投资三星旗下生物制药部门Samsung Biologics及其子公司Samsung Bioepis的生物制药产业。 美国总统拜登之前才在韩国展开3天2夜访问，第一站就造访三星电子半导体工厂，他在参观工厂后表示，期许美韩透过技术同盟，为经济安保领域合作做出更多努力，以维持印太地区及国际和平与繁荣。

© 2022 AFP