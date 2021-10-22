三星SDI与Stellantis联手在美生产电动车电池

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三星SDI表示，两家企业将在美国成立「联合生产机构」，制造「电动车用电池和模组」，自2025年起开始生产，供应Stellantis在加拿大、墨西哥和美国的汽车厂使用。

三星SDI声明表示，Stellantis藉这项协议「确保产能」，实现在2030年前旗下电动车占美国销量40%的目标。

Stellantis集团拥有的汽车品牌包括吉普（Jeep）、克莱斯勒（Chrysler）、Ram，还持有欧洲的宝狮（Peugeot）、雪铁龙（Citroen）、飞雅特（Fiat）、欧宝（Opel）、爱快罗密欧（Alfa Romeo）等。

Stellantis是今年稍早由法国宝狮与美国及义大利合资的飞雅特克莱斯勒合并而成；2019年约220万辆Stellantis旗下各品牌汽车在北美售出。

隶属三星集团的三星SDI已在中国、匈牙利和韩国成立电动车用电池制造厂。

Stellantis与许多同业一样，设定了转向生产纯电动车的目标，因为愈来愈严格的污染规范意味着内燃机会逐渐被淘汰。

本周稍早，Stellantis才刚宣布将与韩国的LG能源解决方案公司（LG Energy Solution）合作在北美生产锂离子车用电池。

© 2021 AFP