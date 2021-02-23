三浦知良54岁仍在拚战 黄金老将日职足球带头冲

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（法新社东京23日电） 尽管本周就要届满54 岁，但日本职业足球明星三浦知良已在为新季踢球备战，而除了三浦知良，还有好几位已逾不惑之年的职业球星依然在日本职足赛场奔驰，在职业运动相当罕见。

横滨FC队27日新赛季开幕战，到时三浦知良可望继续把日本职业足球J联盟一军最高龄先发球员的纪录翻新。除了三浦以外，近年还有9位年纪超过40岁的球星，依然活跃于日本职足3个级别里各所属母队的先发阵容。

40岁的玉田圭司现效力日乙的长崎成功丸队，他告诉法新社：「我觉得这（踢得久）多少得力于日本文化的影响。很多选手会继续留在队上，是因觉得藉经验传承，自己可以做的贡献远高于纯粹上场出赛。」

三浦知良本季即将迎来选手生涯第36个赛季，他2017年时就以50岁又14天，缔造全世界最年长职业足球员进球的纪录，去年9月又刷新自己所保持日甲最年长先发纪录。

在日本职足场上奋战的其他长青树球星，还包括42 岁的中村俊辅、41岁的稻本润一、46岁的伊东辉悦；53 岁的中山雅史到上月在日丙沼津青蓝仍登记为球员。

41岁的前日本国脚小野伸二上季先在日乙出赛14场，现已转入日甲札幌冈萨多麾下，也在积极为自己第24 季选手生涯备战。小野表示，老一代的球员「会彼此激励」。

「我们从不谈何时引退，因为能感受到每个人都乐在踢球。」

足球员年届40仍征战沙场在欧洲相对罕见，义甲尤文图斯门将布冯（Gianluigi Buffon）、法甲蒙贝列（Montpellier）后卫希尔顿（Vitorino Hilton）是仅有的现役选手，两人均43岁。

横滨FC的荷兰籍后卫庄艾班（Calvin Jong-a-Pin）相信，日本职足的肢体冲撞激烈度不比欧洲，这肯定对延长球员生涯有所助益，但他也不否认日本选手着重身体保养，且队友三浦知良状况确实仍属职业级。

曾在荷兰、德国、澳洲踢过球的小野伸二表示，确有在特别保养身体，感觉状况非常好，有信心迎接新球季。

© 2021 AFP