上周末逾千人抵义岛屿 极右派吁采取行动阻止

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（法新社罗马10日电） 上个周末有超过1400 名移民抵达义大利在地中海的小小离岛拉姆培杜萨岛（Lampedusa），引发极右派政治人物要求采取行动来遏制移民潮。

义大利数家新闻通讯社报导，自8日晚间开始，约有15艘船抵达拉姆培杜萨岛，其中一艘船上挤了近400名不同国籍的人，包括24名女性和孩童。

极右派联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）谴责这波移民潮，他表示：「数以百万计的义大利人深陷困境，我们无力为数以千计的非法移民着想。」他并要求与总理德拉吉（Mario Draghi）会面讨论这项议题。

萨尔维尼即将在西西里（Sicily）面临审判，因为他在2019年8月担任内政部长时，曾拒绝让移民下船。

另一方面，地中海救援热线「警报电话」（Alarm Phone）则呼吁各界协助接回在马尔他海域陷入困境的5 艘移民船。这些船上载有超过400人。

警报电话警告：「船上情况危急…现在就需要救援！」

义大利是移民进入欧洲的主要入口，根据国际移民组织（IOM），自2015年初以来，已有超过50万人登上义大利海岸。

但西西里与北非之间的海域，也是全世界死亡人数最多的其中一条移民路径。国际移民组织表示，今年1月1日至4月21日，共有8604人抵达义大利、65人抵达马尔他，另有359人死亡。

© 2021 AFP