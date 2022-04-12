上海封城乱象 员工睡公司、病患家属上网求助

（法新社上海12日电） 中国上海市封城后，引发民情沸腾。许多白领阶级被迫住在公司，以免金融活动中断；还有民众因封城导致就医困难，只能在网路上「众包」医疗援助。

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3月下旬，在上海封城前不久，金融工作者罗密欧（Romeo，化名）因为担心受到封控措施影响，因此决定搬到位于浦东的办公室。

随着企业努力在这个世界主要金融中心之一持续经营，有些人，比如罗密欧，只能被迫过着有家归不得的生活。

不愿透露真实中文姓名的罗密欧告诉法新社：「有些人睡在（公司）1楼和2楼，每个人都会去自己的办公室睡觉。」

他形容，晚间「大家不会被强迫交谈…每个人都很安静，并尊重彼此的距离和隐私。」白天的办公室礼仪，晚上也仍然适用。

对于上海的其他工人来说，个人隐私早就成了奢侈品。社群媒体影片显示，为确保生产不致中断，在封闭工厂里，许多工人只能睡在简陋铺位上。

家住浦西的蔡先生（Frank Tsai）也说，封城10多天后，他的粮食配给开始「不断缩水」。

蔡先生透露，这段期间，「我对餐点和食物摄取的担忧是我这辈子从未有过。」在疫情前，他的公司专门举办讲座活动。

随着封城时间逐渐拉长，部分居民只能以物易物，或是出高价购买食物。

一名居住在上海的马姓女子说，她花了400元人民币（约新台币1830元），只买到一箱泡面和一瓶汽水，「我只想囤点物资，因为我不确定这会持续多久。」

与此同时，受到封城影响，上海许多患有非COVID-19疾病的居民因为无法出门就医，只能在网路互助平台与社群媒体聊天群组张贴求助讯息。

即使部分医疗机构仍正常营运，但仍有部分患者说，他们无法获准离开家门或取得交通工具，前往接受治疗。

© 2022 AFP