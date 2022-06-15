上海市封控严重冲击 美国商会：1/4美企削减投资

（法新社上海15日电） 上海美国商会今天发布报告指出，中国上海市漫长的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫封控措施，迫使当地1/4美国企业削减投资计画，且几乎所有美企都下修营收预测。

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上海美国商会（American Chamber of Commerce Shanghai）这项调查的悲观结果，是中国控制疫情政策造成冲击的最新例证。中国是唯一仍追求清零目标的主要经济体，想透过封锁和大规模检测来消除所有疫情。

但这些防疫措施导致中国最大城市上海被封锁大约两个月，期间卡车司机短缺，造成货物堆积在港口，商家关闭也严重冲击企业。

上海美国商会今天发布报告显示，他们调查的上海美国企业中，有超过90%已经下修今年营收预测。

这项针对133间美国企业的调查还发现，其中1/4认为公司营收会比预期低20%以上。

上海美国商会更指出，近25%的受访企业减少了投资计画。

拥有2500万人口的商业中心上海市，从3月下旬开始分区封控，当时Omicron变异株引发中国两年来最严重的COVID-19疫情。

上海美国商会会长郑艺（Eric Zheng）表示，封控对企业的影响是深远的，上海市政府必须迅速采取行动，以确保供应链、物流和工人流动畅通无阻，并加快向企业提供资金援助。

© 2022 AFP