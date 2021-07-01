下订疫苗却拿不到货 瓜地马拉要俄罗斯退钱

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（法新社瓜地马拉市30日电） 瓜地马拉向俄罗斯订购1600万剂疫苗，并已支付其中半数的款项，但对方却无法履约；瓜国今天扬言，若俄罗斯无法兑现这桩交易，要求退还已缴付的金额。

法新社报导，瓜地马拉向俄罗斯订购1600万剂「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗，以供境内1700万民众施打，并缴付首批800万剂款项7960万美元（约新台币22亿元）。

这笔交易没有交货时间表；目前为止，瓜地马拉仅获得分3批运抵的15万剂疫苗。

瓜国卫生部长佛罗瑞斯（Amelia Flores）6月29日向国会表示，已致函俄罗斯主权财富基金「俄罗斯直接投资基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF ）并给对方20天的时间，至少交付足够的「卫星-V」疫苗能够让已打第一剂的12万2712人施打第2剂。

她6月30日接受广播电台专访表示：「若交货无法达到我们要求的数额…那么我们将要求退款。」

不过，她要求的数额是800万剂或者是12万2712剂，并不清楚。

佛罗瑞斯并说，瓜地马拉正在与俄罗斯磋商取消另外800万剂的订单。

仅管当前俄罗斯疫情加剧，瓜国外长布罗洛（Pedro Brolo）上周亲赴莫斯科，催促俄国履约。

返国后，布罗洛表示，俄罗斯目前有难处无法「大规模」生产，但承诺将在数日内交付40万剂疫苗。

瓜地马拉从其他供应源已取得120万剂疫苗，但是得仰赖「卫星-V」才能在今年底前使境内近半数人口完成接种。

截至目前，瓜国境内92万5300人已接种1剂疫苗，约15万8000人注射两剂。

疫苗短缺已引发民众对总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）的不满，累计瓜地马拉至今确诊病例共29 万2000例，病故者累计9147人。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2021 AFP