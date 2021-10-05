不信任投票推翻政府 罗马尼亚恐陷入新政治动荡

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（法新社布加勒斯特5日电） 罗马尼亚自由派总理克楚（Florin Citu）领导的政府5日在国会不信任投票中遭到推翻，这可能使国家陷入新一波政治动荡。

投票结果显示，由于政府及其盟友抵制不信任投票，最终有281名国会议员支持不信任动议，没有人反对。

接下来，根据宪法，中间偏右总统约翰尼斯（Klaus Iohannis）必须任命一位新总理。有人猜测约翰尼斯可能会干脆重新任命克楚，如此其他政党就可能要求提前大选。目前的民调显示，现在举行大选仅会对左派社会民主党（PSD）较有利。

这场危机发生之际，欧盟最贫穷国家之一的罗马尼亚正努力对抗致命第4波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情；且由于能源成本不断上升，当地人民可能在即将到来的冬天收到巨额帐单。

现年49岁、银行家出身的克楚于去年12月就任总理，如今已被他的中间偏右联盟伙伴抛弃，同时也受到左派严厉批评。

中间偏右的拯救罗马尼亚联盟（USR）上月退出克楚的自由派联盟，还抱怨克楚的「独裁态度」。

反对派社会民主党也指责克楚政府「使国人陷入贫困，国家债台高筑。」

© 2021 AFP