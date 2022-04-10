不信任案过关 巴基斯坦总理伊姆兰汗遭罢黜

（法新社伊斯兰马巴德10日电） 历经数周政治动荡后，巴基斯坦国会下议院「国民议会」今天凌晨表决通过不信任动议，总理伊姆兰汗（Imran Khan）遭罢黜。

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代理议长沙迪克（Sardar Ayaz Sadiq）于凌晨1时稍前宣布，在总共342席国民议会，超过半数的174位议员投票支持不信任案，「不信任动议通过」。

自1947年独立以来，巴基斯坦从未有任何总理做满任期，但伊姆兰汗是第一个因不信任案被罢黜总理。

巴基斯坦国会预定11日集会选出新总理，反对党领袖夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）被看好是领导这个人口2.2亿拥核国家的热门人选，而巴基斯坦历来泰半由军方统治。70岁的夏巴兹是曾3度出任总理的纳瓦兹．夏立夫〈Nawaz Sharif）的弟弟。

69岁板球球员出身的伊姆兰汗在军方支持下，于2018年当选巴基斯坦总理，他于今年3月遭政敌指控贪污及未能控制通货膨胀，面临国会不信任投票，但不信任投票动议被同属巴基斯坦正义运动党（PTI）的副议长苏里（Qasim Suri）阻挡。

由于盟友退出联合政府，伊姆兰汗最近丧失国会多数优势，分析家指称，有迹象显示他也失去军方支持。

伊姆兰汗穷尽一切力图续掌大权，包括宣布解散国会和提前举行大选，但最高法院上周裁定，他的所有举措全都违法，并谕令国会重新开议并进行表决。

© 2022 AFP