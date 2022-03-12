不参加祖父追思礼拜 哈利王子被指「怠慢」英国女王

（法新社伦敦12日电） 英国哈利王子在英国的安全保护问题引发法律纷争之际，他宣布不参加其祖父、女王伊丽莎白二世已故夫婿的追思礼拜，被指责是对女王的怠慢。

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一位发言人证实哈利王子（Prince Harry）不会参加3月29日在西敏寺（Westminster Abbey）举行的礼拜仪式，据报导，在礼拜仪式结束两周后，他将参加在荷兰开始进行的「永不屈服运动会」（Invictus Games）。

连续多日在头版报导俄罗斯入侵乌克兰相关新闻后，英国「太阳报」今天头版的标题是：「哈利的菲立普怠慢」（Harry's Phil snub）。

在英国政府撤销哈利的王室保护指派措施后，王室传记作家李文（Angela Levin）指控哈利藉其祖父菲立普亲王（Prince Philip）的追思礼拜，进行「勒索」（blackmail）。

李文告诉英国媒体，这位王储查尔斯王子的次子「怠慢了爱丁堡公爵（菲立普），但实际上他是在怠慢女王」。

和女王结缡73年的菲立普亲王，去年4月去世，距其100岁生日只剩几周时间。

他的丧礼在疫情严格的限制下举行，只有30人参加，包括哈利。当时女王遵循政府规定，一个人独坐座位上。

由于丧礼有诸多限制，这个月将举行的追思礼拜，目的是让全英国有机会记念爱丁堡公爵漫长的生涯和所作的服务。

© 2022 AFP