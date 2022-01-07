不只乔科维奇 捷克女将沃拉科娃也遭澳洲撤销签证

（法新社墨尔本7日电） 捷克政府今天说，已抵达澳洲准备参加澳洲网球公开赛的捷克女将沃拉科娃，已经遭到澳洲政府撤销签证。世界球王乔科维奇先前因接种疫苗争议，抵达墨尔本后签证遭撤销。

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国营澳洲广播公司（ABC）和「世纪报」（The Age）、「雪梨晨驱报」（Sydney Morning Herald）等澳洲媒体今天稍早引述政府消息人士报导，擅长双打的38岁捷克女将沃拉科娃（Renata Voracova）遭到澳洲边境检查署（Australian Border Force）拘留。

澳洲边境检查署今晚发布声明，证实一名与澳洲网球公开赛（Australian Open）有关人士遭到撤销签证，但未提供姓名。声明还说：「这名人士已被带往移民拘留地点，等待遣返离开澳洲。」

根据法新社今晚拍到的画面，在澳网比赛城市墨尔本（Melbourne）的一个移民拘留场所，一名似乎是沃拉科娃的女性从窗户往外窥探。这个拘留中心是由公园饭店（Park Hotel）改装，目前有32位难民和寻求庇护者待在里面。

据信乔科维奇（Novak Djokovic）目前也是被临时拘留在这里。捷克外交部透过电子邮件告诉法新社：「沃拉科娃和乔科维奇待在同一个拘留所。」

澳洲报纸报导，世界排名第81的沃拉科娃据信是在2021年12月入境澳洲，当时她声称因近期感染过COVID-19，而得以豁免接种疫苗。

报导还说，沃拉科娃被告知她必须很快离境。目前仍不清楚，她是否会像同样以医疗豁免取得澳洲签证的乔科维奇般，提出法律挑战。

捷克外交部对法新社表示，它正就沃拉科娃遭拘留向澳洲表达抗议，但沃拉科娃「因为训练选择受限」，已决定不参加澳网并同意离境。

澳洲内政部长安德鲁斯（Karen Andrews）今天稍早透露，除了乔科维奇外，澳网另有2人的签证正遭到调查。有报导说，分别是一名球员和一名工作人员。

澳洲边境检查署今晚也说，另有一位身分未曝光人士经过他们调查后，已「自愿离开澳洲」。

澳洲政府今天曾表示，未完整接种疫苗的外籍人士若近期曾染疫，不代表能够获准入境。

© 2022 AFP