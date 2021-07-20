不只更快、更高、更强 奥运格言升级变得更团结

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（法新社东京20日电） 为反映全球面对疫情时团结一心，奥运官方格言「更快、更高、更强」今天升级成为「更快、更高、更强、更团结」（Faster, Higher, Stronger, Together）。

国际奥林匹克委员会（IOC）在东京奥运登场前的会议上通过修改格言。23日开幕的东奥因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情延期一年，还面临被取消的险境。

国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）在提案无异议通过时表示：「我们在各个地方看到，团队合作比孤军奋战带来更快、更好的解决方法。」

国际奥会在1894年成立之初通过创办人古柏坦（Pierre de Coubertin）的建议，以「更快、更高、更强」（Citius、Altius、Fortius）作为奥运格言，并从1894年起维持至今。现在，拉丁文版本将变成Citius, Altius, Fortius - Communiter。

奥运虽有官方格言，但每个主办城市都会依当届奥运选择自己的口号，这次东奥的官方口号为「感动让我们团结在一起」（United by Emotion）。

© 2021 AFP