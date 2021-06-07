不堪俄施压 知名反克宫人士逃往乌克兰

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（法新社莫斯科6日电） 知名反克里姆林宫人士暨前在野党议员古德柯夫（Dmitry Gudkov）今天表示，由于当局施压，他已离开祖国俄罗斯前往乌克兰。

俄罗斯9月将举行国会选举，俄国反对派宣称当局最近加强对异议人士与潜在挑战者的胁迫动作，但克里姆林宫否认指控。

41岁的古德柯夫在脸书发文说：「我快到基辅（Kiev）了。」他向法新社证实此文是他所发。

他说，和克里姆林宫关系密切的消息人士告诉他，若他不离开，会以「莫须有」的刑事罪名遭到逮捕。

古德柯夫说：「亲人和挚爱向来支持我的决定，他们也接获不能等闲视之的威胁与风险消息。」

古德柯夫的父亲根纳迪．古德柯夫（Gennady Gudkov）也曾是在野党议员，他说，支持儿子「暂时离境」的决定。

古德柯夫今年稍早宣布有意角逐国会议员，他本周稍早曾遭逮捕，被捕前1天，39岁的知名反克宫人士皮沃瓦洛夫（Andrei Pivovarov）在圣彼得堡（Saint Petersburg）被带下数分钟后就要飞往波兰华沙（Warsaw）的班机。

古德柯夫是因2015年起就没付房租被捕，面临最高5年徒刑。他与支持者称这宗刑事案是为惩罚他打算参选。

不过他却在3日无罪释放，当局态度大转变在俄国也相当罕见。

© 2021 AFP