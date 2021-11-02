不堪监管打压 中国「要塞英雄」熬3年宣布关服

（法新社北京2日综合外电报导）北京政府近来严打游戏产业，避免青少年沉迷「精神鸦片」。美国电子游戏开发商Epic Games表示，热门生存游戏「要塞英雄」以测试为名在中国营运3年后，将于15日关闭伺服器。

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为加强管控国内经济，北京针对多个产业加强监管，科技公司可说首当其冲。

中国官员9月宣布，希望透过大幅削减未成年人玩网游的时间，并要求玩家注册时提供身份证，遏制国内未成年人沉迷游戏的歪风。

这些举措严重打击游戏公司在中国的盈利能力，相关企业的股价也随之暴跌。

如今Epic决定退出中国市场，将于15日关闭在全球拥有逾3.5亿玩家的热门游戏「要塞英雄」（Fortnite，中译「堡垒之夜」）伺服器。

该公司发布声明指出，「堡垒之夜中国Beta测试已经结束，我们将于近期关闭服务器。2021年11月15日上午11时，我们将关闭游戏服务器，用户将无法登入游戏」。 中国版的「堡垒之夜」专为当地市场量身打造，因为过度暴力的游戏内容会受到当局监管。 Epic是数周来第2家撤出中国市场的美国公司。此前微软于10月宣布，关闭中国区版本的职场社群平台LinkedIn（领英）。

© 2021 AFP