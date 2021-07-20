不怕染疫 印尼民众群聚欢庆节日

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（法新社雅加达20日电） 今天适逢伊斯兰重要节日宰牲节（Eid al-Adha）。尽管近日印尼病故人数激增，大批民众无视政府大型集会禁令，聚集在清真寺外，共同祈祷并宰杀山羊庆祝。

印尼是全球最大的穆斯林国家。本周是该国在COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间第2次庆祝宰牲节，象徵一年一度的麦加朝圣之旅落幕。

当局先前已下令禁止大批人潮聚集，包括献祭传统活动，也敦促大众不要群聚进行宗教礼拜活动。

在首都雅加达及其他地方，部分民众遵守政府规定，未进入清真寺，但却聚集在附近的道路上祈祷。万隆（Bandung）的居民则在家门外的狭窄巷弄内铺满祈祷毯。

在亚齐省省会大亚齐（Banda Aceh），数以千计的民众聚集在当地最大的拜图拉赫曼大清真寺（Baiturrahman Grand Mosque）附近进行礼拜。人潮还吸引许多小贩前往兜售动物形状的气球。

总统佐科威（Joko Widodo）呼吁，穆斯林应待在家中祈祷，而非冒着染疫风险、群聚庆祝宰牲节。他昨日在电视演说中强调，「（疫情）大流行期间，我们必须牺牲更多东西」。

© 2021 AFP