不愿在国外寄人篱下 乌克兰开始出现妇孺返乡潮

（法新社乌克兰利维夫16日电） 乌克兰西部利维夫市的火车站挤满了想要出境以逃离战火的乘客；但在远离大厅的另一荒凉月台上，有一小群不愿「失了根」的民众走出车厢，他们逃到邻国不久后就返回乌克兰。

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尽管感谢欧洲他国敞开双臂迎接，但有许多乌克兰难民发现，他们无法在国外展开新生活。

60岁的纳塔卢卡（Svitlana Natalukha）一边拭去孙儿的泪水一边说，她与家人在外飘泊了5天，起初逃离乌克兰，后来还是决定回来。

纳塔卢卡和28岁的女儿卡努卡（Galyna Kanuka）及两名孙儿离开乌东哈尔科夫（Kharkiv）州的家并安全抵达波兰后，今天又回到利维夫（Lviv）。

这家人称赞波兰的热情款待，但对于被连根拔起的未来感到巨大的茫然。

卡努卡说：「志工帮了很多忙，但仅限于他们在的地方。他们告诉我们，去其他城市找更多的志工帮忙。」她蜷缩在寒冷的月台上，旁边是一堆装有行李的袋子。

这家人提到，语言障碍也是们决定回国的原因，这使她们在一名孩子生病求治时增添了麻烦。

根据联合国，自3周前俄罗斯展开入侵以来，已有300 万人逃离乌克兰。但并无官方数据显示，在冲突持续下，有多少乌克人返国。

但法新社记者本周目睹，有3列载着100至250名乘客的列车，从波兰普瑟米斯市（Przemysl）驶来利维夫。

车上有些是响应乌克兰号召以提供军事支援的外籍志愿者，有些是运送援助物资的人，但多数是持用乌克兰护照的妇女和儿童。

在利维夫车站楼梯间上方有个手写告示，上面写着「回家吧，祖国在等你」。

不愿透露姓氏的列车长奥列克桑德（Oleksandr）表示，有时候会有多达300人回来，大约是搭火车出境人数的1/3。他说：「起初没有这样的例子，最近开始有许多带着孩子的妇女回来了。」

尽管已有许多国家、特别是是欧盟成员国采取了一些特别措施，来迎接逃离战火的乌克人，但仍难以安抚难民对于开展新生活的恐惧。

奥列克桑德说：「他们觉得从长远来看，不会得到照顾…一位女士说，她在那里待了几天都没有落脚处，所以还是回到乌克兰比较好。」

尽管利维夫远离前线，但到处都是检查站、窗户以沙袋保护、空袭警报彻夜响起，这无疑是个陷入战火的国家。市郊一座军事基地13日遭俄军空袭，造成35人丧生。

但对于纳塔卢卡和她的家人来说，利维夫至少是「家以外的另一个家」，在艰难时期是个小小的安慰。

© 2022 AFP