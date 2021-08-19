不愿放弃渺茫希望 数千人坐困喀布尔机场

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（法新社喀布尔19日电） 阿富汗民兵组织塔利班15日拿下首都喀布尔，当地机场随即爆发逃难潮。数千人今天挤在塔利班检查哨，以及美军在机场周边筑起的钢铁防线之间，迫切希望搭上任何能够离开的班机。

由于有谣言称，部分国家愿提供签证，或至少能进入机场的安全通行证，除机场外，喀布尔市区的各国使馆也遭到大批民众包围。

美军与塔利班都在竭力控制这个无主地里，各自管辖区的绝望人群，社群媒体有未经证实的消息传出，已有数人被杀。

一名原本在外国非政府组织工作的男子表示：「我和我的孩子与家人一起去机场......塔利班和美国人都在开枪。尽管如此，人们仍继续往前（想要进入机场），因为他们知道，在机场外等待他们的情况比死亡更加悲惨。」

自上周末开始，喀布尔机场涌现大量企图逃亡的阿富汗人。社群媒体上的影像显示，许多民众在跑道上追逐飞机，甚至有人不惜攀附在美军C-17运输机外，随飞机起飞后又从高空摔落。

现在喀布尔机场似已恢复部分秩序，但仍有数千人被迫滞留在美军与塔利班的防线之间，不愿放弃任何一丝离开的渺茫希望。

滞留机场的人群中，不少人拥有外国签证，也被承诺可以撤离。一名男子告诉法新社：「我的朋友告诉我，他手上有西班牙当局的信，信上说他可以跟他们一起离开。不过，当他试图前往登机门，他们（驻守机场的士兵）就威胁要开枪射他。西班牙人跟他说，一旦进去就安全了，但他根本就进不去。」

塔利班为一些外国大使馆提供官方护送服务，包括这些国家的公民与阿富汗人。美军也会允许这些护送对象进入机场。

华府18日指控塔利班违背承诺，不允许曾与美国及其盟友合作的阿富汗人离开。

美国副国务卿雪蔓（Wendy Sherman）表示：「我们看到报导说塔利班......正在阻止希望离境的阿富汗人进入机场。我们希望他们允许所有美国公民、第三国公民和所有希望安全出境的阿富汗国民安全搭机离开，不受骚扰。」

© 2021 AFP