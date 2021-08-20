不愿重蹈覆辙 海地震灾不搭临时营地

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（法新社太子港20日电） 海地遭遇规模7.2强震因而造成近2200人罹难已过去5天，救援物资陆续抵达。不过官员极欲避免重犯2010年强震后的错误，当时搭建临时营地，却让灾民住了好几年。

海地首都太子港（Port-au-Prince）以西约160公里处14日上午发生规模7.2极浅层强震，近5万3000栋房屋全毁，超过7万7000栋房屋损坏，大批民众等待政府协助重建。

不过，当局这次决定提供民众建筑材料，以修复受损的房屋，而不是搭建临时营地供民众居住。

海地在2010年发生强震，首都太子港超过20万人罹难，随后四处都搭建了营地。结果政府重建工作一波三折，许多灾民在临时营地栖身多年。

联合国国际移民组织（IOM）驻海地副代表赛雀特（Federica Cecchet）表示：「为了不重犯2010年的错误，我们不会分发帐篷，不会搭建营地。」

当时有超过150万海地民众无家可归，60%医疗体系被毁，当局与国际人道救援组织面临巨大考验。

而这一次经历至少2189人身亡、超过1万2200人受伤的强震后，重点工作将放在修缮与重建。

除了食物、饮用水与紧急医疗物资外，海地救灾当局已发放塑胶布、木板与钉子。

民防局主管官员钱德勒（Jerry Chandler）说：「我们不能落入2010年的陷阱，让营地盖得到处都是。」营地原本应该是临时性质，但当年在管理与拆除时都遭遇困难。

© 2021 AFP