不打疫苗就没饭碗 纽西兰强制医护与教师接种

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（法新社威灵顿11日电） 纽西兰今天宣布对多数医疗工作者与教师实施「不打疫苗，就没工作」（no jab, no job）政策，以预防Covid-19（2019冠状病毒疾病）扩散。

负责因应纽西兰疫情的卫生部长希普金斯（Chris Hipkins）表示：「我们不能把一切都交给运气，所以我们才会这样强制规定。」

医护等前线医疗工作者必须在12月1日前打完两剂，教育部门会接触学生的工作者则须在明年1月1日前打完两剂。

纽西兰皇家医师学院（Royal New Zealand College of General Practitioners）赞成强制施打，院长摩顿（Samantha Murton）形容这是「大胆但必要的决定」。

中学也必须登记造册载明学生接种状况。

希普金斯表示：「疫苗接种仍是我们抵抗感染和疾病最有力且最有效的工具。」

这项命令涵盖在家工作的教育者以及在校当志工的家长，但并未针对中学后教育做出决策。

8月Delta变种病毒侵袭之前，纽西兰国内因清零政策大致得免于疫情，赢得各界广泛称许。但在人口最多的奥克兰地区出现Delta病毒，疫情并蔓延到邻近省分之后，「清零」策略宣告失效。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP