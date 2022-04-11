不打疫苗无法出赛 乔科维奇称身心备受煎熬

（法新社摩纳哥首都蒙地卡罗10日电） 网球名将乔科维奇今天表示，坚持不打疫苗的决定，让他持续无法出赛，这让他的身心备受煎熬。

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世界排名第1的乔科维奇（Novak Djokovic）在2022年只亮相过1次，他2月曾参加杜拜网赛，但仅打了3战。

乔科维奇因坚持不打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而遭澳洲取消签证，不得参加澳洲网球公开赛，也无缘争夺他在澳网的第10座冠军。他后来也因没打疫苗错过印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）、迈阿密名人赛（Miami Masters）。 即将参加蒙地卡罗大师赛（Monte Carlo Masters）的乔科维奇说：「我希望我不会半年下来只打6场比赛，过去3、4个月对我来说真的很煎熬，心理上和情绪上都是，但我会把那些抛在脑后，继续迈步向前。」蒙地卡罗大师赛将于今天开打，并为本季欧洲的红土赛事揭开序幕。 乔科维奇缺席的这段期间，他的老对手纳达尔（Rafael Nadal）在今年澳网夺下生涯第21座大满贯冠军，改写他和乔科维奇、费德瑞（Roger Federer）共同保持的纪录。 乔科维奇也短暂将世界排名第1的位置让给梅迪维夫（Daniil Medvedev），但他现在已重回球王宝座，生涯至今有364周的世界排名高居第1。 乔科维奇补充道：「我知道在本周一开始的时候，我可能不会有最好的状态。」 「我仍在测试自己，试着打出属于我的比赛，而这显然需要一点时间、一些比赛，才能让我恢复到最佳状态，并找回那些我确实需要的竞争力。」 尽管有这些场外的风风雨雨，乔科维奇坚称他仍一心追求大满贯冠军。 法国网球公开赛是乔科维奇下一次角逐大满贯冠军的机会，届时他将致力寻求卫冕。

© 2022 AFP