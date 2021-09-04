不敌疫情冲击 菲律宾航空在美声请破产保护

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（法新社马尼拉4日电） 菲律宾航空公司（Philippine Airlines）今天表示，正在美国声请破产保护，以削减20亿美元债务，盼能让这个企业在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情摧残下求生存。

法新社报导，国籍航空菲律宾航空公司指出，提出破产保护，将让菲航得以调整合约、减掉至少20亿美元债务，同时在走完破产程序后获得6亿5500万美元新资本。

菲航也将缩减25%运力，并重新磋商合约以减少租金给付。

菲航资深副总裁兼财务长罗德里格斯（Nilo Thaddeus Rodriguez）透过影片讯息表示：「在敲定我们网路、机队和组织调整事宜之际，菲航将照常营运。」

罗德里格斯指出，作为与供应方、贷方及出租方达成的协议一部分，菲航将获得5亿500万美元来执行复苏计画。这笔钱之后会转为菲航股权和长期债务。

罗德里格斯表示，菲航「在几个月内」走完破产保护程序后，也将另外获得1.5亿美元的债务融资。

菲航总裁马利亚（Gilbert Santa Maria）在同一支影片中表示，受防疫限制措施影响，菲航运量蒸发75%，从2019年约3000万人次暴跌到去年的700万人次。

菲航取消逾8万个班次，收入大减20亿美元，并解雇2300名员工。（译者：李佩珊/核稿：张佑之）

© 2021 AFP