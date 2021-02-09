不明骇客入侵佛州供水处理厂 饮用水险成毒水

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（法新社华盛顿8日电） 美国佛罗里达州执法官员今天表示，有不明骇客入侵佛州坦帕（Tampa）市郊欧斯马镇（Oldsmar）的供水处理设施，在短时间内将潜在危险添加剂含量提高100倍。

平内拉斯郡（Pinellas）警长嘉提叶里（BobGualtieri）说，工作人员很快就发现骇客入侵并迅速因应，因此无人陷入危险，但他说，这凸显出网路攻击对美国基础设施的广泛威胁。

嘉提叶里说，欧斯马镇供水处理厂的电脑操作员5日下午发现有人从远端登入，操控厂内的控制装置。欧斯马镇位于坦帕西北方约27公里处，人口约1万5000。

他说，骇客成功骇进职员电脑后，取得TeamViewer软体使用权限，当时负责监看电脑的工作人员突然看见画面弹出「电脑被登入」的通知，有人似乎在远端操控滑鼠，开启程式并操纵系统。

这名职员眼见滑鼠游标在各项功能之间游移数分钟，接着打开往水中添加氢氧化钠的控制装置，他立刻通知主管报警，厂方第一时间取消增加氢氧化钠含量的指令，将影响减到最小。

氢氧化钠这种化学物质也称硷液（lye），用于下水道清洁剂中，添加量非常小，可控制酸度并去除水中金属离子。

嘉提叶里在记者会上说，骇客登出系统前，将氢氧化钠添加量从百万分之100（100ppm）提高100倍至百万分之1万1100（1万1100ppm），「如此巨大的增幅显然有潜在危险，幸亏及时发现」。

嘉提叶里说，供水用户不会受到影响，因为即使没有立即发现骇客入侵，氢氧化钠含量高的水至少需要24小时才能触及消费者，与此同时，安全机制会提醒厂方人员注意水质变化。

他说，联邦调查局（FBI）和美国特勤局（USSecret Service）正在协助调查，但截至目前尚未揪出嫌犯。

调查人员尚未厘清骇客来自国内或海外，也不清楚欧斯马镇为何成为攻击目标。

嘉提叶里说：「如同其他公用事业系统，供水系统是国家重要基础设施的一部分，若有人想对公共安全造成不良影响，供水系统可能成为易受攻击的目标。」

「重要的是要提醒大家注意，这是一记警钟。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP