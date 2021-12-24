不是外交抵制 日本宣布不派官员赴北京冬奥

（法新社东京24日电） 日本今天表示不会派政府代表出席2月北京冬奥，并呼吁中国尊重人权与法治。但日本政府不称此为外交抵制。

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日本内阁官房长官松野博一说：「日本认为重要的是对于自由、人权与法治等国际社会的普遍价值，中国也应予以保障，日本的立场透过各种层级直接向中国方面表达。」

他并说奥运与帕运是和平的运动祭典，日本因应北京冬奥的方式，是基于综合考量上述各点所做出的判断。

日本不派政府官员出席北京冬奥，由东奥组委会主席桥本圣子等3人代表出席。

当被询及是否为「外交抵制」时，松野说没有特定名称，拒绝把不派政府官员与会称为抵制。

北京冬季奥运预定明年2月4日到20日举行，美国日前以中国侵犯人权为由，表明不派政府官员出席，进行外交抵制；G7国家中的英国、加拿大跟进，但预定举办2024年夏季奥运的法国已表明不会外交抵制。

松野今天表示明年的北京冬季奥运，日本政府将不派阁员或政府相关人员出席，日方由东京奥运暨帕运组织委员会主席桥本圣子、日本奥会（JOC）主席山下泰裕，以及日本帕运会（JPC）主席森和之等3人代表出席。

© 2021 AFP