不满大麦遭中国关税惩罚 澳洲加紧向WTO申诉

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（法新社雪梨28日电） 针对中国政府对进口的澳洲大麦课徵惩罚关税，澳洲政府今天向世界贸易组织（WTO）采取进一步申诉行动。这也反映出两国间紧绷关系几乎不见缓和迹象。

澳洲贸易部长特汉（Dan Tehan）表示，坎培拉将要求世界贸易组织成立争端解决小组，来检视这宗案件。这是为了要让中国关税被宣告违法所采取的进一步。

特汉指出，北京决定对进口的澳洲大麦课徵80%高关税，「实际上已造成澳洲与中国间的大麦贸易中止」。

澳洲每年约出口价值10亿美元（约新台币277亿元）的大麦到中国，最主要用于酿酒。而中国课徵惩罚关税的理由，是澳洲麦农获得政府补贴并以低于成本价销售，伤害到中国麦农利益。

特汉表示，澳洲仍愿与中国进一步商讨，盼解决这起争议；但北京已搁置一项双边例行经济对话，两国高层官员会面也已全面暂停。

除了大麦，澳洲和中国间还有一长串带有政治色彩的贸易争端名单，外界形容为两国大打「影子贸易战」。

许多坎培拉人士相信，中国对一系列澳洲产品实施经济制裁，是为了报复澳洲抵挡北京在当地施加影响力、拒绝让中国投资敏感领域，以及公开呼吁对2019冠状病毒疾病（COVID-19）源头展开调查。

截至目前，至少已有13项澳洲产业面临北京课徵关税惩罚或与中国卷入某形式纷争，包括大麦、牛肉、煤、铜、棉花、龙虾、糖、木材、观光、大学、葡萄酒、小麦和羊毛；但尚未扩及澳洲经济命脉铁矿砂。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP