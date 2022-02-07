不满强制接种 加拿大卡车司机示威延烧

（法新社渥太华6日电） 加拿大10天来出现前所未见的卡车司机示威潮，抗议政府强制接种疫苗。首都渥太华市长今天宣布紧急状态，以助因应司机堵路导致市区多处瘫痪情况。其他城市昨天也有类似抗议活动。

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加拿大与美国自1月中旬起实施跨境COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗强制令，要求往来两国边界的卡车司机必须接种疫苗，数百名卡车司机因此组成「自由车队」（Freedom Convoy）抗议，却演变为反对公卫措施与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）政府的集会。

不仅渥太华深受影响，多伦多、魁北克（Quebec）和温尼伯（Winnipeg）等城市昨天也有类似示威活动，只是规模较小。魁北克警方表示，约有30辆大卡车堵住一条主要干线，并警告司机们若不尽快移动将面临罚款。

渥太华市长华森（Jim Watson）今天宣布紧急状态。他在声明中说：「（现况）显示当前的示威活动对居民安全与维安构成严重危险和威胁，凸显其他辖区和政府各级单位有必要支援。」

华森稍早形容情况「完全失控」，还说抗议群众人数超过警察。他告诉渥太华CFRA电台：「显然，我们寡不敌众，我们快输掉此战。必须扭转局势，我们得取回我们的城市。」

华森称这些卡车司机没公德心，因为他们一直在「按喇叭、鸣笛、放烟火鞭炮，变成在开派对」。部分居民也抱怨不得安宁，且受到抗议群众骚扰、侮辱或挡路。

然而卡车司机和支持群众坚称会持续抗议到防疫限制措施解除。

© 2022 AFP