不满强生陷派对门争议 保守党议员投靠工党

（法新社伦敦19日电） 英国首相强生被控一再违反防疫封城规定开趴而陷入「派对门」争议，他的保守党同僚、国会议员威克佛今天倒戈，宣布投靠在野的工党。

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威克佛（Christian Wakeford）发讯息告诉强生（Boris Johnson）：「你和整个保守党（Conservative）已证明，根本不够格给予英国应得的领导统御及政府。」

威克佛的选区在英格兰西北部靠近曼彻斯特的南贝里（Bury South）。2019年国会选举，强生领导的保守党从工党（Labour）手中拿下许多席次，而南贝里就是其中之一。

唐宁街首相官邸的幕僚被控在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封城期间开趴饮酒作乐，有7名国会议员倡议对强生发动不信任投票，其中包括威克佛。

下议院（House of Commons）开会时，工党党魁施凯尔（Keir Starmer）指着与其他工党议员比肩同坐的威克佛表示欢迎。

施凯尔表示：「犹如威克佛所言，保守党政府的政策丝毫没有嘉惠南贝里选区的民众，而且徒然造成他们每天面临的困境更恶化。值此需要努力的时刻，我非常高兴威克佛加入工党。」

© 2022 AFP