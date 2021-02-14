不满恋情曝光扬言毁掉女记者 白宫副发言人请辞

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（法新社华盛顿13日电） 美国白宫副新闻秘书达科洛（TJ Ducklo）在传出为压下自己与女记者恋情消息，对另一名追问内幕女记者做出威胁性言论后，今天请辞获准。

达科洛原本遭停职停薪一周，但白宫新闻秘书莎琪（Jen Psaki）今天发表声明说，拜登政府已接受达科洛提出的辞呈。

根据「浮华世界」（Vanity Fair）杂志报导，事件导火线源头是政治新闻网Politico女记者庞梅里（Tara Palmeri）因追问达科洛与新闻同业、Axios女记者麦卡蒙（Alexi McCammond）之间数月以来的恋情，引发达科洛的不满。

据传在拜登上月20日就职后不久，达科洛致电庞梅里，在电话中扬言，要是敢发他与麦卡蒙恋情的相关新闻，「我会毁了你」。

莎琪表示，白宫晚间与达科洛谈话后，在白宫幕僚长支持下接受他的请辞。

她说，事件昨天曝光后，达科洛已向「因追问他私生活而与他产生尖锐对话」的记者道歉。

达科洛也在推特发声明说，「没有任何文字可形容我的后悔、我的难堪，以及我对自己行为的厌恶。我所用的语言不该进任何女性的耳里，尤其是对方不过试着做好自己份内工作」。他说，他的言语「可恨、不尊重，也令人无法接受」。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP