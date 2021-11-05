不满气候峰会各国承诺含糊 童贝里等将上街抗议

（法新社格拉斯哥5日电） 数以千计名青年运动家认为，世界领导人在联合国气候峰会上缺乏行动，他们今天将前往苏格兰格拉斯哥以示抗议，瑞典环保少女童贝里和乌干达环保人士纳卡特皆会出席。

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这场在格拉斯哥（Glasgow）举行的抗议活动，旨在突显出缓慢的减排速度，与全世界气候危机之间，存在脱节情况。

「周五为未来而战」（Fridays for Future）发起者说，在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）「青年日」（Youth Day）期间，预计将有大批民众参与为时3小时的抗议，童贝里（Greta Thunberg）和纳卡特（Vanessa Nakate）等知名气候人士也将加入示威行列。

菲律宾气候活动人士乔艾儿．陈（Mitzi Joelle Tan）说：「这次联合国气候峰会中，我们再次看见世界各国领导人说大话和给承诺。」

她表示：「我们需要大幅削减二氧化碳排放量，北方（已开发）国家须向南方世界进行赔偿，以用于适应以及管理损失和损害，我们也需要终结化石燃料产业。」

近200个国家参与的COP26会议中，美国和加拿大等20个国家同意，在2022年底之前终止对海外化石燃料的投资。超过40个国家允诺逐步淘汰煤炭，但细节含糊不清，时程也未公布。

不过，童贝里对这样的进展不太满意。她在推特（Twitter）上写道：「这不再是气候会议。这是个北方国家的漂绿节。」

另外，100多个国家于COP26会议承诺，将在2030年前把甲烷排放量减少到比2020年水准低30%。环保团体却指，世界各国政府，尤其是富裕国家，屡屡未能兑现气候承诺。

© 2021 AFP