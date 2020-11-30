不满狱中疫情扩散 斯里兰卡监狱暴动至少8死55伤

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（法新社可伦坡30日电） 斯里兰卡首都可伦坡（Colombo）外一所戒备森严的监狱昨天爆发受刑人暴动，抗议感染Covid-19人数激增，警方表示至少已有8人死亡、55人受伤。今天监狱外仍可听到间歇枪响。

马哈拉（Mahara）监狱的受刑人昨天先是点燃厨房火势，并短暂挟持2名狱警。当地居民和警方表示，受刑人与狱警搏斗，从白天持续到夜间。

今天这座监狱外仍有数百名警察包围，狱警试图结束暴动。

警方发言人罗哈纳（Ajith Rohana）说：「2名狱警已获释并送医。目前情势获得控制。」不过，狱方不愿证实是否已夺回整个狱区控制权。

医疗单位消息人士透露，有8名受刑人的遗体被送往监狱附近的拉加马（Ragama）医院，另有55名受伤受刑人昨天夜间被送来医院，其中有些人伤势危急。

官员表示，马哈拉监狱的受刑人不满狱中感染2019冠状病毒疾病（Covid-19）的人数激增，因此冲破牢房抗议。

由于斯里兰卡监狱染疫人数持续攀升，截至28日累计已有超过1000例确诊，并有2名受刑人病殁，因此过去数周屡传监狱暴动。

斯里兰卡本月染疫死亡人数暴升6倍，达到116人；确诊人数也翻增一倍多，来到2万3484人。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP