不满美国政府遣返移民 海地特使富特请辞

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（法新社太子港23日电） 美国的海地特使富特（Daniel Foote）获任2个月后于今天请辞，他并谴责总统拜登（Joe Biden）的政府把海地移民从美墨边境送回他们的贫穷母国。

国务院特使富特在辞职信中痛批：「美国不人道、适得其反地遣返数以千计的海地难民与非法移民，我不会跟这种决定扯上关系。」

富特在写给国务卿布林肯（Antony Blinken）的信函中，形容派驻海地的美国外交官「关在安全的院落里，因为控制日常生活的武装帮派构成危险」。

富特写道，陷于贫穷、被恐惧挟持的海地民众，无法支撑数以千计缺乏食物、庇护和金钱的移民被迫涌回母国，之后恐将额外发生本可避免的人类惨剧。

他表示：「更多难民将加剧绝望感和犯罪。」

拜登政府自上周末开始，把从墨西哥入境美国的海地移民送上飞机，载运他们回到海地。

在这数以千计的移民中，很多人其实是从南美洲出发前往美国。许多逃离母国贫穷和暴力的海地人多年前就已抵达南美。

这起事件凸显华府在边界面临的挑战与日遽增。今年8月就有近20万9000人试图从墨西哥非法入境美国，是1年前的4倍以上。

海地前总统摩依士（Jovenel Moise）7月7日遇刺身亡，进一步动摇原已不稳定的海地政坛。美国资深外交官富特在事发后不久获提名海地特使。

富特还在信函中抱怨拜登政府「忽视、不理会」他的政策建议。国务院发言人普莱斯（Ned Price）则回应称，富特参与过海地议题的最高层级政策讨论，他扭曲了与他请辞有关的实情。

普莱斯透过声明表示：「他说自己的提案被忽视，这完全不是事实。」

© 2021 AFP