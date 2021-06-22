不满记者要他戴口罩 巴西总统再暴走骂媒体垃圾

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（法新社里约热内卢21日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天再度暴走，不仅叫质疑他屡屡拒戴口罩的记者「闭嘴」，更称国内最大媒体集团是「垃圾」。

波索纳洛在圣保罗瓜拉罄盖达（Guaratingueta）出席军事典礼后，向记者破口大骂：「给我闭嘴！烂人！你们是流氓媒体，一点用都没有。你们破坏巴西家庭，破坏巴西宗教！」

被骂的记者来自巴西环球电视新闻网（Globo）旗下的TV Vanguarda，这名记者之前才提醒这位曾任前陆军军官的极右派总统说，他已在好几州的造势活动中因拒戴口罩被罚款。

这名记者直指波索纳洛抵达活动现场时没戴口罩，波索纳洛立刻回嘴：「我想来就来，爱几点来就几点来。自己的性命自己顾。」

他随后扯下脸上的黑色口罩说：「现在你可以在（环球电视新闻网晚间新闻）Jornal Nacional上面报导：『我在瓜拉罄盖达没戴口罩。』开心了吧？」

2019年1月掌权以来，波索纳洛对记者及媒体便没有好脸色，他今天依旧口沫横飞批评「环球电视新闻网是垃圾媒体。你们是烂媒体…你看环球电视新闻网得到的是假讯息。你们该为自己干这种好事感到丢脸」。

波索纳洛也指控美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil）「赞扬」20日的游行吸引数万人；这场游行是为反对当局的防疫政策而起。2019冠状病毒疾病（COVID-19）至今造成巴西逾50万人死亡。

疫情爆发以来，波索纳洛始终反对维持社交距离或隔离措施，质疑疫苗效力以及口罩的用处，并推广效力未经证实的抗病毒药物。

© 2021 AFP