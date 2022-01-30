不满防疫政策 数百卡车开上渥太华街头示威

（法新社渥太华29日电） 数百辆卡车和数千民众今天占据加拿大首都渥太华市中心大街，抗议防疫规定要求卡车司机接种COVID-19疫苗才能通过美加边界，这是自封为「自由车队」的游行活动一环。

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示威群众挥舞加拿大国旗，高举标语要求「自由」，并高呼反对加国总理杜鲁道（Justin Trudeau）的口号。这些群众包括卡车司机和数以千计民众，除了抗议COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施，也有人是对政府有其他不满而来到此地。 严寒天气中，民众携家带眷在国会附近平和游行，年轻人高呼口号的同时，年纪较大的示威者敲打锅碗瓢盆，在杜鲁道办公室的窗户下表达不满。 加拿大媒体指出，由于千夫所指都是杜鲁道，他和家人稍早已被护送离开官邸，前往渥太华一处秘密地点。 31岁商人卡斯同圭（Philippe Castonguay）在国会大厦外抗议时表示：「我希望停止这一切，这些措施不合理。」 他开了7小时的车从北部的魁北克（Quebec）来到此地，希望自己的感受能被聆听：「这接种规定把我们带进一个我们从未投票支持的新社会。」

示威活动上周起于加拿大西部，数十名卡车司机组成车队一起从温哥华开往渥太华，表达对防疫相关限制、特别是卡车司机接种规定的不满。 美加1月中都已实施那项规定，影响到往来美加边境的众多卡车司机。

美加边界将近9000公里，为世界上最长的陆路边界。

未接种疫苗的28岁安大略司机潘德尼斯（Stephen Penderness）说，他不只是为了卡车司机，而是为了所有加拿大人抗议。 「这真的是为了每一个人…每个上路的人，这攸关你的自由选择。」

© 2022 AFP