不满WTO农业角色 500民众日内瓦上街抗议

（法新社日内瓦11日电） 世界贸易组织（WTO）即将在日内瓦召开部长级会议前夕，大约500名民众11日在日内瓦走上街头抗议，抨击自由贸易在全球粮食危机上所扮演的角色。

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这将是过去将近5年以来WTO首度召开部长级会议，抗议民众高举的标语包括「我们的粮食不是商品」以及「投机炒作：饥饿开始」等。

全球粮食安全将会是WTO为期4天集会的优先讨论议题，俄罗斯入侵乌克兰加剧全球粮食危机，WTO的164个成员正面临压力，务必要得出应对全球饥饿危机风险的共同回应。

但号召今天上街抗议的农民组织，抨击WTO支持的自由贸易协定对小农和农产品生产者带来破坏性冲击，以及因此导致粮食安全不保。

抗议民众高喊「没有农民，就没有粮食！」。

法国农民联盟（Confederation Paysanne）发言人吉侯（Nicolas Girod）告诉法新社，「今日，WTO纯粹只是做生意场所，攫取市场占比和推高粮食成本，让众多人难以取得粮食。」

吉侯指出，替代选项是发展地方层级的真正粮食主权，符合在地人口的诉求。

WTO部长级会议预定12日至15日举行，询及对会议结果有何期待时，他回答称「非常少」。

© 2022 AFP