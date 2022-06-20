不爽遭网暴却未获奥援 姆巴佩杠上法足协主席

（法新社巴黎19日电） 法国足球队国脚姆巴佩去年欧国杯（Euro 2020）16强赛因踢失一记关键12码以致最终输给瑞士遭淘汰，事后惨遭网路霸凌；姆巴佩今天指控法国足球协会主席无视他被种族歧视。

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法国16强赛遭瑞士淘汰后，这位23岁的法甲巴黎圣日耳曼球星当时在社群媒体惨遭球迷围剿，气到一度考虑退出国家队。

法国足球协会主席勒格瑞耶（Noel Le Graet）今天接受报纸访问时，谈到姆巴佩（Kylian Mbappe）对未获声援的失落感，却不提对方耿耿于怀的种族歧视霸凌，让姆巴佩更恼火。

勒格瑞耶说：「他（姆巴佩）觉得，协会没在他罚球失手遭网路霸凌一事挺身相助。我在办公室与他面谈5分钟，他失望到不想再踢国家队，不过这应该只是气话。」

不过姆巴佩随后在推特回应，遗憾对方竟毫不关心他在网上遭种族歧视。

姆巴佩推文：「我最后告诉他（勒格瑞耶），最要紧的在于这攸关种族歧视，而非罚球失手；但他却觉得没有种族歧视。」

勒格瑞耶随后告诉法国广播电台，他跟姆巴佩间并无芥蒂，「我同意他所言，也了解一切来龙去脉，我跟他之间没有嫌隙，我也一直有把他放在心上。」

两人这番隔空喊话前，双方已为法国队球员肖像权问题不愉快一阵子，姆巴佩和经纪人都希望检讨并改进相关权利的条款，但勒格瑞耶坚持，至少到11月卡达世足前都不会有所改变。

© 2022 AFP