不理会中国大使馆反对 义大利城市坚持办异议漫画家展览

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巴丢草（Badiucao）被誉为「中国班克西」。班克西（Banksy）是英国着名涂鸦大师。

他的展览「中国（不）近了」（China is (not) near）将于11月13日至明年2月13日在米兰东方100公里的义大利北部城市布雷西亚举办，内容谴责中国的政治压迫，以及对COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的资讯审查。

布雷西亚市长波诺（Emilio Del Bono）告诉「页报」（Il Foglio），他的办公室不会遵从中国驻义大利大使馆取消展览的要求。

他表示，义大利与中国人民之间的友谊「无庸置疑」，但「我认为展现在交朋友的同时也能进行某些批判，这点很重要」。

副市长卡斯特莱蒂（Laura Castelletti）先前在推特发文说，「对我们而言，艺术与表现自由是基本组合」。

她的推文还附上截图，内容是中国驻罗马大使馆文化处要求审查的新闻报导。

当地媒体引述文化处写给地方政府的信，里头称巴丢草的作品「充满反中国谎言」，并称作品「扭曲事实、传播虚假讯息」，会误导义大利大众，并「损害中国与义大利的友好关系」。

信中最后对于这场展览表达「强烈不满」，要求当局「立刻采取行动，取消上述活动」。

中国驻罗马大使馆没有回覆法新社要求置评的电话探询。

现旅居澳洲的巴丢草在社群媒体自称是「被中国共产党追猎的中国－澳洲艺术家」。他表示，在布雷西亚举办的展览将是他的首场国际个展。

© 2021 AFP