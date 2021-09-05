不畏枪林弹雨记录民主示威 缅甸摄影师获大奖

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（法新社法国4日电） 缅甸一位摄影师今天因为拍摄缅甸民主示威与军方血腥镇压的作品，获颁摄影界年度大奖首奖。

这位摄影师赢得法国西南部贝比浓（Perpignan）国际新闻摄影图片大展（Visa Pour L'Image）最大奖「新闻摄影奖」（Visa d'Or for News），其姓名因安全理由不公开，由「纽约时报」亚洲照片编辑塔库南（Mikko Takkunen）代表领奖。

2月1日军方发动政变掌权以来，缅甸陷入混乱，几乎每天都有示威与公民不服从运动。

塔库南表示：「他可能是这个国家最坚强的摄影师，他非常开心，也很荣幸能赢得这个奖项。」塔库南表示，这位摄影师把奖献给在艰困环境下工作的缅甸摄影同僚。

这位摄影师的作品呈现示威者拿石头当武器抵抗军人真枪实弹，还有悲痛的家人为死者哀悼的画面。根据倡议组织，军方持续镇压之下，缅甸各地有超过1000名平民被杀，而在军政府试图控制讯息流通、限制上网、撤销地方媒体执照的情况下，媒体空间遭到压缩。

这位姓氏不明的摄影师在讯息中表示，他「2月1日以来每天都到街上，遭遇许许多多困难，在枪林弹雨、催泪瓦斯和震耳欲聋的炮弹声中工作。当我们发现摄影师被军人锁定之后，我们不再戴着印有『媒体』字样的头盔工作」。

© 2021 AFP