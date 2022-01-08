不符防疫规定遭澳洲撤销签证 乔科维奇向支持者致谢

（法新社墨尔本7日电） 因澳洲防疫政策而无法入境的塞尔维亚网球巨星乔科维奇（Novak Djokovic），正待在拘留中心等待法院裁定。他今天向全世界支持他的人表达感谢之意。 世界球王乔科维奇目前待在旅馆改装的移民拘留中心等待裁定，他在Instagram上说：「感谢世界各地的人一直以来的支持，我能感受得到，也十分感激。」 乔科维奇并不掩饰他质疑疫苗的态度。他希望在今年澳网争取史无前例的生涯第21座大满贯冠军，本周飞抵澳洲后遭到拘留。

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由于乔科维奇未达到澳洲针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定的严格要求，他的签证已被撤销。此一发展引起全球关注，也在塞尔维亚点燃怒火。

约50名支持乔科维奇的群众在雨中集结于墨尔本一所拘留中心外，据信乔科维奇就是待在这里；这些群众除了球迷，还有反疫苗示威者和移民维权人士。 但乔科维奇并未获得一面倒的支持，此事也反映出许多澳洲人的愤怒，因为他们已忍受近两年的旅行禁令及滚动式调整的封锁措施。

乔科维奇所待的拘留中心原为公园饭店（Park Hotel），目前约收容32名难民和寻求庇护的人。这所设施名声不佳，因为去年这栋5层楼高的建筑发生火灾，迫使移民撤出；移民们还声称食物中有蛆。乔科维奇的家人也曾说这家旅馆很「脏」。 目前澳洲仍禁止大多数外国旅客入境；获准入境者，必须完整接种疫苗，或取得医疗豁免。 乔科维奇先前表示，他已取得医疗豁免，可以参加本月17日到30日举行的澳网赛事。但澳洲政府表示，乔科维奇未能达到可以入境的严格标准。

© 2022 AFP