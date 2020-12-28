不管维权人士反对 孟加拉将第二批洛兴雅难民迁至外岛

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（法新社孟加拉科克斯巴扎尔28日电） 孟加拉今天不管维权人士反对，开始迁移第二批洛兴雅（Rohingya）难民，将他们移至容易淹水的孟加拉湾（Bay of Bengal）巴山查尔岛。

洛兴雅人是来自缅甸的穆斯林少数族群。本月早些时候，孟加拉当局已将逾1600名洛兴雅难民迁至巴山查尔岛（Bhashan Char）。

孟加拉外交部长摩门（A.K. Abdul Momen）称这座岛屿为「美丽旅游胜地」，并称最新一批前往当地的洛兴雅难民仅将近1000人。

巴士已将这些洛兴雅人从科克斯巴扎尔（Cox's Bazar）难民营载至吉大港（Chittagong），之后他们将被带至贫瘠的巴山查尔岛。

缅甸军方2017年血腥镇压境内洛兴雅人，联合国（UN）称这恐是种族灭绝，之后逾70万洛兴雅人挤进科克斯巴扎尔难民营，当地目前有近1百万难民。

在12月4日首批洛兴雅人迁往巴山查尔岛后，有数名洛兴雅人告诉法新社，他们遭到殴打及恐吓，以致于同意搬迁。

孟加拉政府最终希望将10万洛兴雅人，安置在56平方公里大的巴山查尔岛，不顾人权团体批评。这些非难是因为该岛相当偏远。

© 2020 AFP