不耐防疫封锁影响生计 维也纳街头千人抗议

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（法新社维也纳6日电） 维也纳今天有数千人走上街头，为最新一波反2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制的示威行动。奥地利警方表示，有几人因违反公共秩序法与防疫规定被逮捕。

法新社报导，抗议人群穿过首都维也纳市中心，前往极右派奥地利自由党（FPOe）号召集会的一处公园，许多人都未戴口罩或遵守社交距离规定。

奥地利最近一波的封锁令在上个月松绑，学校恢复上课，商店再度营业，博物馆也重新开放。

但对于有些仍然实施的限制，示威者发声反对，包括餐厅、咖啡馆关闭，以及学童必须接受筛检才能参与面授课程。

示威者举着牌子、高喊口号，要求奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）下台。

抗议群众对媒体也有明显敌意，以「说谎媒体」（Luegenpresse）用辞呛声。

奥媒报导，一如早前的反封锁抗议活动，参与示威者还包括一些极右翼分子，包括已被定罪的新纳粹分子库塞尔（Gottfried Kuessel）也出现在示威人群中。

警方说，抗议活动结束时，一些人还不肯解散，因而被逮捕。

奥地利此类示威活动近几个月来愈来愈常见，民众已厌倦了持续实施的封锁措施对日常生活和生计所带来的影响。

然而，奥地利每日新增确诊人数最近数周来一直在攀升，今天通报新增确诊超过2500例。美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）网站数据显示，当地累计确诊数达47万2871人，总病故案例也达8694人。

奥地利卫生部长安修柏（Rudolf Anschober）表示，更具传染力的英国变种病毒株是目前奥地利主要的病毒种类，境内目前的基本传染数（basic reproduction number, R0）为1.23，高于原病毒株。R0值愈大代表传染愈难控制，大于1时，传染病原会呈现指数增加，成为流行病。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP