不能入场没关系 日本超级铁粉在家照样疯奥运

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（法新社东京23日电） 疫情冲击下，东京奥运史无前例地闭门比赛。1名日本奥运超级粉丝自1992年开始，从未错过任何一届赛事，今年她将在家中电视机前继续疯奥运。

现年51岁的石川恭子（音译，Kyoko Ishikawa）是1家资讯科技公司的总裁。1992年她在巴塞隆纳留学期间无意中买到奥运开幕式门票，从此迷上这项体坛盛事，连续7届奥运都穿着日本传统节庆服装，额头绑着「必胜」字样头带，高举日本国旗图案的摺扇，载歌载舞替选手欢呼、加油。她的家中也摆满许多从各国收集来的奥运纪念品。

今年由于COVID-19大流行，主办单位禁止外国观众入场，仅有少数当地居民可至现场观战。石川恭子计画待在家中，透过视讯电话与社群媒体与全球各地的粉丝直播连线，一起挥舞旗帜或吹哨，替选手加油。她相信，即使在大流行期间，奥运仍可以让人们团结一心。

石川告诉法新社，「奥运是个特殊场合。在人生的特殊场合中，人们都会聚在一起，这次也是一样。不论透过什么方法聚会，这项基本原则都不会改变」。

她还说，「如果你在场地间移动，一天最多可以看到3场比赛，但在电视上，你可以轻松地在一天内观看10或15场比赛。这让我们有更多机会了解平常不熟悉的运动与国家」。

这是近30年来，石川首度在奥运场外观看比赛。她形容，「我的确想要亲自进场观战，另一方面，我很高兴我们仍能以安全的方式举办奥运。世界上所有人的生命安全，才是最重要的事情」。

© 2021 AFP