不自由毋宁死成过去 疫情改变全球民主国家思维

（法新社巴黎6日电） 从一连串封城、强制戴口罩到进入娱乐和体育场馆需要疫苗通行证，老牌民主国家的公民自由已受到全面限制，如何在防疫与民众反弹间取得平衡，对民主国家是一大考验。

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法新社报导，在西方国家中，欧洲各国以防治COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情之名限制基本自由的行动尤其迅速。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）本周引发轩然大波，他说他要「惹恼」那些拒绝接种COVID-19疫苗的人，「尽可能地限制他们参加社交活动」。

这番言论出自一个自诩为全球自由灯塔的国家领导人之口，凸显出疫情已使国家优先事项改变到何种程度。

美国也采取了积极措施，包括长达20个月对世界大部分国家关闭边界，并强制所有联邦公务员和大企业员工接种疫苗。

总部位于柏林的欧洲公民自由联盟（Civil Liberties Union for Europe）去年提出报告警告，针对未接种疫苗者的措施，可能「加剧现有的不平等」。

报告指出：「这些措施可能会制造出一个泾渭分明的社会，其中某些人也许能享有高度自由和权利，其他人则被排除在外。」

●是迫害还是保护？

疫情爆发初期，各国政府实施大范围封锁和宵禁，以图控制疫情。但过去一年来，多数国家开始改进策略，推出了可以证明已接种疫苗的数位通行证。

如今面对Omicron变异株，一些国家政府恢复了以不变应万变的策略，禁止所有人参加岁末庆祝活动，特别是奥地利与荷兰。

全世界许多国家现已对拒绝接种疫苗的公民采取强制作法。

奥地利在取消局部封城后，上个月规定未接种者禁足在家。到了2月间，奥地利将成为强制多数人民接种疫苗的第一个欧洲国家。

英国首相强生（Boris Johnson）表示，英国也需要就强制接种疫苗展开「全国对话」，呼应德国政府的类似说法。与此同时，法国政府提议效仿德国，禁止未接种疫苗者前往餐厅、电影院和娱乐场馆。

虽然疫情爆发初期民众对防疫限制措施的接受度高，但长期下来的「抗疫疲劳」，已激化民众对新限制措施的日益抗拒心理。

未接种疫苗者埋怨遭到歧视，有些人甚至将他们所受待遇与二战期间欧洲犹太人遭到的迫害相提并论。

从荷兰到奥地利、德国、比利时和法国，大批民众走上街头，抗议防疫规定与健康通行证措施，有时会与警方爆发冲突。

●自由主义狂热分子崛起

极右翼、极左翼和反干预主义政策的政党，正在利用这些不满情绪。

德国亲商的自由民主党凭藉反对严格封城的诉求，在去年9月大选中大有斩获。

法国4月将举行总统大选，极右派候选人玛琳．雷朋（Marine Le Pen）与泽穆尔（Eric Zemmour）已转而反对马克宏拟议的疫苗通行证措施。

在多数情况下，欧洲会在保护公众健康和捍卫公民自由的需要之间保持平衡，以避免社会动荡。

法国政治学家马格尼－柏东（Raul Magni-Berton）研究了约40个实施防疫限制的欧洲国家，指出法国和东欧国家的限制最严格；至于最尊重个人自由的国家则是最老牌的持续民主国家，例如英国和瑞士。

他的研究并论定，在荷兰等联合政府执政的国家以及联邦德国等中央与地方政府分享权力的国家，防疫限制措施往往比较宽松。

他说：「你不得不与多少人协商？这就是问题所在。」

© 2022 AFP