不让中俄专美于前 美加码释出2000万剂疫苗

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天宣布，美国将大幅增加供应海外的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，以在全球对抗这场大流行病的战役中，重新夺回「美国领导地位」，不让中俄专美于前。

拜登证实，美国将于未来6周内释出2000万剂COVID-19疫苗，在6月底前，对外供应总数将达8000万剂。

拜登说，新追加的2000万剂将包括美国国内已核准使用的辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）和娇生（Johnson & Johnson）疫苗。

在美国国内疫苗接种计画已有大幅进展的情况下，拜登政府承受巨大压力，不得不将大量剩余疫苗用来帮助其他国家。

外界忧心，在这场全球危机中，莫斯科和北京当局利用自家生产的疫苗，在所谓的「疫苗外交」竞赛中散播影响力，而美国增加对外疫苗供应量，也是为了消弭这样的担忧。

拜登说，到了7月，美国将轻松巩固自身在这方面的领导地位；他同时强调，华府并未将供应疫苗当做与各国交涉的筹码。

拜登在白宫发表演说时表示：「这将超越任何国家目前实际分享的疫苗数量，是其他国家的5倍之多。」

他说：「俄罗斯和中国已捐赠1500万剂疫苗。大家知道有很多关于俄罗斯和中国利用疫苗影响世界的话题。我们希望以我们的价值观引领世界。」

「我们不会利用自家疫苗来获得其他国家青睐。」

白宫并未透露哪些国家将优先取得这些疫苗，但拜登先前曾说，美国将尽其所能，协助印度遏止疫情。

在印度疫情告急、多国也屡向美国请求抗疫援助之际，白宫官员4月宣布，将与他国分享约6000万剂美国制阿斯特捷利康（AstraZeneca，简称AZ）疫苗，待美国食品暨药物管理局（FDA）确定疫苗品质符合预期，就会将疫苗输送出去。

拜登说：「我们深知，在肆虐全球的疫情受到控制前，美国不会安全无虞。再广阔的海洋和再高耸的围墙，都不足以确保我们安全。」

「我们必须对抗世界各地的疫情，以确保我们自身安全，并且去做对的事，帮助他人。这是正确、聪明、坚强的做法。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP