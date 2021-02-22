不让游民成防疫破口 俄国圣彼得堡展开慈善接种

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（法新社圣彼得堡21日电） 俄罗斯圣彼得堡（Saint Petersburg）40名游民在地方政府支持的慈善计画下，今天接种了2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

圣彼得堡是俄国第2大城，法新社报导，非政府组织Nochlezhka的苏佛罗瓦（Taysia Suvorova）表示，「这里有许多人处于风险之中，对他们而言接种疫苗很重要。」

这40名游民在注射疫苗之后，目前由慈善之家安置住处。

根据官方数字，圣彼得堡500万人口中，约有1万5000名游民。但Nochlezhka组织相信，实际数字至少是上述的两倍以上。

而在莫斯科，一个非政府组织也已经为游民发起类似计画，并有市府当局的协助。

俄罗斯国产COVID-19疫苗「卫星-V」（Sputnik-V）已于去年8月完成注册。

俄国第2支国产疫苗EpiVacCorona去年10月获得批准，今年1月正式启动大规施打疫苗计画。

而就在昨天，俄国宣布第3支国产疫苗Kovivak完成注册。

根据官方数字，俄国迄今有460万人确诊，其中8万3293人染疫病亡。 （译者：纪锦玲）

© 2021 AFP