不赞成监管加密货币 马斯克：美应放手自由发展

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（法新社洛杉矶28日电） 全球电动车龙头特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）今天表示，美国主管机关不应监管加密货币，应该放它自由「飞翔」。他还说，中国封杀加密货币可能跟缺电有关。

世界各国政府担心，加密货币（cryptocurrency）可能对金融系统管控造成威胁。对此，既是企业家也是数位货币粉丝的马斯克，今天在加州比佛利山庄（Beverly Hills）一场程式码大会（Code Conference）中分享他的看法。

马斯克在会中被问到美国监管机关应对加密货币有何作为时，他答道：「我会说，什么都别做。」

「实际上，我会说就让它飞翔吧。」

美国证券交易委员会（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）稍早在同场大会中表示，加密货币有可能被视为一种证券，而交易平台应透过规范加以监督。

中国人民银行上周宣布，所有加密货币的金融交易都属非法，将严加取缔。中国人行这项宣告，是继中国出重手打击波动剧烈的加密货币后，再替数位交易敲响丧钟。

马斯克今天在大会中说：「毁掉加密货币是不可能的，但政府有可能让加密货币发展速度放慢。」

过去一年全球加密货币价格大幅波动，包括比特币（Bitcoin）也是如此；有部分原因是中国监管机关的封杀，目的是要防止炒作和洗钱。

马斯克说：「加密货币基本目标就是削减中央政府的权力，而他们（中国）不喜欢这样。」

他还说，中国的关切也可能跟缺电有关，因加密货币挖矿活动十分耗电。

马斯克的特斯拉公司今年稍早宣布购入价值15亿美元的比特币，并一度开放让消费者以比特币购车。

马斯克今天说，自己并非加密货币专家，只不过认为加密货币有些价值在。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP