不顾波索纳洛反对 巴西开始为5到11岁儿童接种疫苗

（法新社圣保罗14日电） 尽管巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）反对，巴西今天开始为5到11岁儿童接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。

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8岁原住民大卫（Davi Seremramiwe Xavante）今天成为巴西第一名接种COVID-19疫苗的儿童。大卫是接种辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗。

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）多次声明淡化儿童接种COVID-19疫苗的必要性，表示儿童不是感染冠状病毒的高风险群体。

根据英国广播公司巴西新闻网（BBC News Brasil）委托非营利全球卫生组织「卫健策略」（Vital Strategies）参考流感监测讯息系统（SIVEP-Gripe）完成的一项调查指出，从大流行开始到去年11月底，大约800名5至11岁儿童可能死于COVID-19。

根据卫生部，这段期间有317名此年龄层的儿童死于COVID-19，但如果将死于严重急性呼吸道症候群（SRAG/SARS）、但没有诊断出导致死亡病毒的人数包括在内，则总数上升到799人。

© 2022 AFP