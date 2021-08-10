与中俄等国竞争 美国务卿促加强投资美国基建更新

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（法新社华盛顿9日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，美国必须挹注更多资金在国内投资上，以与中国和俄罗斯等对手竞争，将「国内更新」作为外交政策的关键。

布林肯这段发言反映了美国总统拜登政府所称的「中产阶级外交政策」，将重点放在提升国内外的竞争力，并逐渐减少代价高昂的军事承诺。

布林肯今天参访华府郊外的马里兰大学（University of Maryland）工程实验室，现场有吵杂的3D列表机大量制造新产品的原型。

布林肯在马里兰大学的先进制造实验室（Advanced Fabrication Lab）说：「中国与俄罗斯等国的政府，在公开与私下场合声称，美国国力正在衰退，因此最好加入他们的威权愿景世界，而非我们的民主制度。」

他说：「只要美国现在能正视投资在国内更新上，没有什么能更快终结他们似是而非的论点，声称美国最辉煌的日子已经过去了。」

布林肯引述世界经济论坛（World Economic Forum ）一项研究提到，美国在基础建设方面排名第13名，并说中国投资在基建的经费是美国的3倍，还挹注更多资金在研发上。

拜登政府称中国对美国构成主要的长期挑战，布林肯称中国是「崛起的强权」，但说美国面临的挑战来自多国的竞争力。

然而，布林肯又说，美国还是「全球最强的国家与经济体」，指出美国长久以来的发明历史，以及美国的大学还是能吸引国际学生前来就读。

布林肯说：「我国一直都希望能成为代表机会、可能性与成就的地方。现在就投资在国内更新上，代表我们可以持续成为世界的灯塔。」

美国联邦参议院预计将批准1.2兆美元的基础建设法案，这是拜登政府的首要之务，以建造桥梁、道路与电动车网路，同时改善全美的饮用水与高速网路。

拜登已下令美国在本月结束打了20年的阿富汗战争，根据布朗大学（Brown University）战争代价计画（Costs of War Project）统计，美国已为这场战争投入超过2.2兆美元。

© 2021 AFP