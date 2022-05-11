与中国洽签海上投资协议 索罗门总理驳外界批评

（法新社索罗门群岛荷尼阿拉11日电） 南太平洋岛国索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天驳斥外界对索国与中国洽签海上投资新协议的批评，并称协议草案中没有任何「险恶」之处。

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法新社报导，中索上个月签署一项有争议的安全协议后，研商了这项内容已外泄给媒体的新协议。

前述安全协议让北京可在南太平洋建立军事据点，因此引发澳洲和美国担忧。

中索海上投资合作备忘录外泄后引发批评，苏嘉瓦瑞今天对此表示不以为然，称之为尚未正式确定的「正常双边发展倡议」。

苏嘉瓦瑞的办公室在声明中表示：「蓝色经济合作备忘录（Blue Economy Memorandum of Understanding）没有任何险恶的地方。」 澳洲总理莫里森（Scott Morrison）昨天就对这份备忘录表示担忧。蓝色经济合作备忘录涵盖海底电缆、港口码头、造船等其他领域。

莫里森表示，他和太平洋地区许多其他领导人一样，非常担心中国政府干预和侵入这些类型的安排。

自索罗门群岛与中国安全协议的草案于3月首次在社群媒体上外泄以来，索国与中国的关系升温一直是澳洲竞选活动的关键议题。

这项协议传允许中国在索罗门群岛部署海军，这引起美国警告，如果中国在索国建立军事基地，美国将「做出相应的回应」。

© 2022 AFP