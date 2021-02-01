与以色列建交 科索沃将在耶路撒冷设大使馆

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列与巴尔干半岛的科索沃共和国今天建立外交关系。人民多为穆斯林的科索沃并承认耶路撒冷（Jerusalem）为以色列首都，与伊斯兰世界其他国家意见相左。

以色列与科索沃外长今天分别在耶路撒冷和科索沃首都普里斯蒂纳（Pristina），透过视讯会议软体Zoom举行仪式。两人签署建交联合声明。

以色列外交部长阿胥肯纳吉（Gabi Ashkenazi）说，他已同意科索沃「在耶路撒冷开设大使馆的正式请求」。

根据「以色列时报」（The Times of Israel），这是以色列第一次与他国用视讯方式建立关系。

未来科索沃将在耶路撒冷设立大使馆，成为继美国、瓜地马拉之后第3个这么做的国家。宏都拉斯等国家也已承诺会把大使馆从特拉维夫（Tel Aviv）迁至耶路撒冷。

多数西方国家都承认科索沃独立，但塞尔维亚、俄罗斯、中国并不承认。

之前科索沃不承认以色列，并非境内占多数的穆斯林反对，而是因为以色列也还没承认科索沃。这次两国相互承认的决定，是在去年9月白宫一场峰会中达成，当时美国前总统川普（Donald Trump）也在场。

以色列去年在川普斡旋下，也与数个阿拉伯国家建立外交关系，包括阿拉伯联合大公国、巴林、摩洛哥、苏丹等。

© 2021 AFP