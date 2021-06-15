与公鹿系列赛战平 篮网厄文脚扭伤第5战将缺阵

广告 继续浏览后续

（法新社纽约14日电） 篮网在NBA季后赛次轮与公鹿2比2战成平手，但篮网总教练奈许今天却表示，明星后卫厄文右脚踝扭伤，将缺席系列赛第5战。

美国职篮NBA季后赛次轮，布鲁克林篮网与密尔瓦基公鹿进入7战4胜制系列赛的第4战，厄文（Kyrie Irving）在比赛第2节踩到公鹿队的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）而扭伤，篮网输掉这场比赛，让公鹿在系列赛扳平战局。

厄文不克出赛，意味着接下来系列赛第5战，篮网「3巨头」将只剩杜兰特（Kevin Durant）孤军奋战，因为哈登（James Harden）目前也在伤兵名单中。

奈许（Steve Nash）今天表示，他不确定厄文是否能打系列赛剩余的比赛。在第4战，受伤的厄文是拄着拐杖离场。

奈许说：「我得先看他伤势恢复的状况，专家也得视复原程度才能明确给出厄文能回到球场的时机。」

对于安特托昆博对厄文使出「奥步」害这名篮网球星受伤的说法，奈许并未多加着墨，只用「不巧」来形容此事。

奈许表示，他不想揣测安特托昆博的想法，也不太可能认为安特托昆博是故意为之。

奈许说：「我不认为他是这种人，也不认为事发经过是这样，那只是很不巧、很不幸的事而已。」

在厄文、哈登下一战都将缺席的情况下，杜兰特今天表示，他已经准备好一肩扛起篮网的重担。篮网在对公鹿的系列赛一度以2比0握有领先优势，现在将试图夺回主动权。

杜兰特说：「我能想像自己在场上尽一切所能，就像每晚比赛那样，但我可能得多持球。」

他说：「我得准备好拿出一切看家本领，就像每晚比赛一样。」

© 2021 AFP