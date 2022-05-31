与匈牙利达成妥协 欧盟禁止9成俄国石油进口

（法新社布鲁塞尔30日电） 在匈牙利的反对下，欧洲联盟（EU）对俄罗斯石油的全面禁令迟迟未获批准。欧盟领袖今天与匈牙利达成妥协，同意对俄罗斯实施部分石油禁运，以惩罚莫斯科入侵乌克兰。

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在与匈牙利达成妥协后，欧盟领袖今天同意对俄罗斯出口欧洲的逾2/3石油实施禁运，作为第6轮对俄经济制裁的一环。

欧盟27个成员国数周来为了对俄罗斯石油实施全面禁运而争辩，匈牙利总理奥班（Viktor Orban）顽强抗拒。 在布达佩斯警告停止进口俄油将破坏其经济之后，欧盟领袖在布鲁塞尔的会谈中达成一项妥协方案，豁免透过输油管运抵欧洲的俄罗斯石油。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）在峰会期间发推文说：「已就禁止俄油出口至欧盟达成协议。这立即涵盖2/3以上俄罗斯出口欧盟的石油，大幅削减俄罗斯战争机器的财源。」

他表示，这是「对俄罗斯终结这场战争的最大施压」。

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）会后在记者会上说，欧盟领袖「原则上」已就制裁俄罗斯的新方案达成共识。

范德赖恩说，由于德国和波兰已承诺停止透过输油管进口俄油，「此举将有效地在今年底前削减大约90%俄罗斯石油出口到欧盟」。 今天达成的妥协方案将德鲁斯巴输油管线（Druzhba）输送的俄油排除在外，仅对透过油轮运往欧盟的俄罗斯原油实施制裁。

尽管在匈牙利反对下、欧盟未能对俄罗斯石油实施全面禁运，但最新一轮制裁仍代表欧盟迄今采取的一些最具破坏性制裁措施。 俄罗斯供应欧盟约26%进口石油，而欧盟因在试图制止俄乌冲突的同时让资金流向莫斯科而备受批评。 米歇尔表示，欧盟27国领袖也同意将俄罗斯最大银行「联邦储蓄银行」（Sberbank）排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）体系之外，并增加3家俄罗斯国营广播电视公司至禁令之列，以及把被控犯下战争罪行的人列入黑名单。

他还说，欧盟已同意向乌克兰提供90亿欧元（97亿美元），用以支援基辅应对俄罗斯入侵的「即时流动性需求」。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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